شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل لبعثة ألعاب القوى البارالمبية بعد حصد 11 ميدالية فى الجائزة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة المنتخب المصرى لالعاب القوى البارالمبية القاهرة فجر اليوم بعد أن حققت 11 ميدالية متنوعة فى بطولة الجائزة الكبرى لالعاب القوى البارالمبية والتى أقيمت فى إيطاليا وكان فى استقبال البعثة وفدا رسميا من اللجنة البارالمبية على رأسهم عماد رمضان امين الصندوق و محمد عيسى المدير الفنى للمنتخب الوطنى .

وأكد شعبان الخطيب عضو اللجنة البارالمبية ورئيس البعثة بأن المنتخب حقق العديد من الإنجازات وكسر الارقام حيث تأهل 6 لاعبين لبطولة العالم المؤهلة للدورة البارالمبية القادمة فى باريس 2024 حيث إن اللاعب الذي يحقق الأرقام التأهيلية المطلوبة يشارك في بطولة العالم التي ستقام في شهر يوليو المقبل في باريس التي تعتبر المحطة الأخيرة للتأهل لبارالمبياد باريس 2024 حيث إن جميع اللاعبين المصريين الذين شاركوا في الجائزة الكبرى وحققوا نتائج تأهلوا لبطولة العالم فيما عدا اللاعب الذي لم يحقق ميدالية، واللاعب الذي اختلف التصنيف الطبي الخاص به”.

وكانت البعثة المصرية قد حققت 11 ميدالية في منافسات البطولة، بواقع 5 ميداليات ذهبية، و2 فضية ، و 4 ميداليات برونزية.

فقد استطاع حصد 6 ميداليات في اليوم الأول من البطولة، حيث حقق الميدالية الذهبية الأولى اللاعب محمد كمال في منافسات القرص، كما حقق إبراهيم بدر الميدالية الذهبية في منافسات الرمح والفضية في القرص، وحقق كريم محمود عبد التواب الميدالية الذهبية في سباق 200 متر، وحصد عبد العزيز هشام الميدالية الذهبية في سباق 100 متر”.

كما حصل اللاعب عبد الرحمن يوسف على ثلاث ميداليات بواقع ميدالية فضية وميداليتين برونز، وحقق اللاعب أحمد شعيب الميدالية البرونزية في اليوم الأخير من البطولة، ولكن لم يوفق اللاعب جمعة عبد الحميد في تحقيق الميداليات، كما اختلف التصنيف الطبي الخاص باللاعب باسم رجب ووقع في فئة أخرى مع أبطال العالم وقام بعمل تظلم واعتذر عن المشاركة.