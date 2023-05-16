شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يسدد مستحقات بيراميدز فى صفقة عمرو مرعى للتنازل عن الشكوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، سداد المستحقات المتبقية لنادي بيراميدز والمقدرة بمليون جنيه، وذلك ضمن صفقة عمرو مرعي مهاجم الفريق السابق، للتنازل عن الشكوى التي قدمها بيراميدز ضد النادي البورسعيدي في وقت سابق، وذلك بعد انتعاش خزينة المصري مؤخراً بـ 8 ملايين جنيه دعم مادي من محافظ بورسعيد.

كما سدد مجلس المصري المستحقات المتأخرة للاعبين عن شهر أبريل الماضي، بالإضافة إلى مكافآت الفوز المتأخرة، ومكافأة التأهل إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

من ناحية أخرى، يعود غداً الأربعاء، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، إلى استئناف تدريباته بمعسكره ببورسعيد، وذلك بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة التي منحها ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق، للاعبين، وذلك عقب التعادل مع الداخلية بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الاتحاد السكندري في السادسة مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري، والتي يستضيفها ستاد برج العرب بالإسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفا آخر.