هل يجرى كولر تغييرات على تشكيل الأهلى أمام الترجى التونسى؟

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القاهرة - سامية سيد - يستكمل اليوم، الثلاثاء، فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر استعداداته لمواجهة الترجى التونسى في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويرغب كولر في اجراء تغييرات عديدة في تشكيل المارد الأحمر بمواجهة الإياب أمام بطل تونس وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

ج: نعم ، يجري السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، عدة تغييرات على التشكيل الأساسى لفريقه فى مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى ، ومن المنتظر أن يدفع كولر بعمرو السولية لاعب خط الوسط فى التشكيل الأساسى بعد غيابه عن المباريات الأخيرة للمارد الأحمر بسبب الإصابة بشد فى العضلة الخلفية، من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة، كما يدفع المدرب السويسرى بمحمود متولى مدافع الفريق فى لقاء بطل تونس بعد غيابه عن مباراة الذهاب فى رادس لتعرضه لإغماءة فى مباراة بيراميدز بكأس السوبر.

س: هل يجري كولر تغييرات على تشكيل الاهلى أمام الترجى التونسى؟

كما ينوى كولر منح الفرصة للثنائى محمد شريف ومجدى أفشة من بداية المباراة على حساب الثنائى حسين الشحات ومحمود كهربا من أجل تجهيزهما للمباريات الصعبة القادمة.

س: ما موعد مباراة الإياب بين الأهلى والترجى؟ ج: يستعد الأهلى لمواجهة الترجى التونسى والمقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل فى إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى. س: ما هى سيناريوهات تأهل الأهلى للنهائى؟ س: ما هى سيناريوهات تأهل الأهلى للنهائى؟ ج: يلتقي الأهلى والترجى باستاد القاهرة الدولي الجمعة المقبل، ويمتلك المارد الأحمر خيارات هائلة للعبور إلى المباراة النهائية، منها الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة على ملعبه بفارق هدفين. س: كيف يستعد الأهلى لمواجهة الترجى؟ج: حصل فريق الأهلى على راحة 48 ساعة بعد العودة من تونس، وإستأنف تدريباته أمس الاثنين باستاد التتش على أن ينهى استعداداته للقاء مساء الخميس ويدخل معسكرا مغلقا للمباراة. س: وماذا عن الإصابات فى صفوف الأهلى؟ج: تكتمل صفوف فريق الأهلي فى مباراته أمام الترجي التونسي المحدد لها الجمعة المقبل فى إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تعافي كل اللاعبين المصابين. س: كيف يستعد الأهلى لمواجهة الترجى؟ج: حصل فريق الأهلى على راحة 48 ساعة بعد العودة من تونس، وإستأنف تدريباته أمس الاثنين باستاد التتش على أن ينهى استعداداته للقاء مساء الخميس ويدخل معسكرا مغلقا للمباراة. س: وماذا عن الإصابات فى صفوف الأهلى؟ج: تكتمل صفوف فريق الأهلي فى مباراته أمام الترجي التونسي المحدد لها الجمعة المقبل فى إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تعافي كل اللاعبين المصابين.

س: كيف انتهت مباراة الذهاب بين الأهلى والترجى التونسى؟ج: عاد المارد الأحمر بانتصار ثمين خارج الديار، وضعه على أعتاب نهائي دوري الأبطال للعام الرابع على التوالى والـ16 في تاريخه، بفضل ثنائية الجنوب أفريقي بيرسي تاو، وهدف محمود عبدالمنعم كهربا.

ويستعيد الأهلي جهود رامي ربيعة في مباراة الترجي التونسي القادمة، عقب تعافيه من الإصابة بجزع فى الكتف منذ نهائي كأس مصر ضد بيراميدز.

فيما يغيب عن قائمة الأهلي محمد الضاوي كريستو، لظروف انضمامه لقائمة منتخب بلاده التي تستعد للمشاركة فى كأس العالم للشباب نهاية الشهر الجارى، مع العلم أنه لا يشارك بشكل أساسي مع الفريق الأحمر تحت قيادة كولر، ومعه الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد اللذين يواصلان التأهيل من إصابة الرباط الصليبي، حيث يغيبا عن الأهلي منذ فترة طويلة.

س: كم مرة توج الأهلى باللقب الأفريقى؟ج: فاز الأهلي بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسي أفريقي، وتأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.

س: ماهى القناة الناقلة لمباراة الأهلى والترجى التونسى؟ج: تنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى والترجى التونسى كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية. س: من هو حكم مباراة الأهلى والترجى التونسى؟ج: يدير الموريتاني بيدا دحاني مباراة العودة بين الاهلى والترجى في القاهرة يوم 19 مايو، ويعاونه مواطنه حمدين ديبا والأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس، والغاني دانييل لاريا حكما للفار ويساعده المغربي سمير جزاز.