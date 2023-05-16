شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب خطاب الكاف للتظلم ضد عقوبة الـ100 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو الأهلي وصول خطاب رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتغريم النادي مبلغ 100 ألف دولار بعد الاشتباكات التى وقعت في الممر المؤدي إلى غرف خلع الملابس لاستاد القاهرة عقب نهاية مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا من أجل تقديم إلتماس رسمي للكاف.

وإستقر الأهلي على تقديم تظلّم للكاف بسبب أحداث مباراته مع الهلال السوداني، فى ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما قام الكاف يتغريم الأهلي 100 ألف دولار.

ويرى مسئولو النادي الأهلي أن الغرامة المالية الموقعة من الكاف مبالغ فيها، لاسيما بعدما قدم مسئولو القلعة الحمراء ما يدعم موقفهم ويكذب الأسانيد التى اعتمد عليها الفريق السوداني في شكواه للكاف، وأن الجمهور لم يخرج عن النص فى المباراة التى خرجت بشكل لائق.

ويلتقي الأهلى والترجى باستاد القاهرة الدولي فى العاشرة مساء الجمعة المقبل، ويمتلك المارد الأحمر خيارات هائلة للعبور إلى المباراة النهائية، منها الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة على ملعبه بفارق هدفين.