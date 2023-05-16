شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،كولر يرفض رحيل نجوم الأهلى الأساسيين فى الميركاتو الصيفى،اقتراب عودة المثلوثى ودونجا لقائمة الزمالك أمام أسوان.
الأهلى يترقب خطاب الكاف للتظلم ضد عقوبة الـ100 ألف دولار
ينتظر مسئولو الأهلي وصول خطاب رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتغريم النادي مبلغ 100 ألف دولار بعد الاشتباكات التى وقعت في الممر المؤدي إلى غرف خلع الملابس لاستاد القاهرة عقب نهاية مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا من أجل تقديم إلتماس رسمي للكاف.
وإستقر الأهلي على تقديم تظلّم للكاف بسبب أحداث مباراته مع الهلال السوداني، فى ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما قام الكاف يتغريم الأهلي 100 ألف دولار.
اقتراب عودة المثلوثى ودونجا لقائمة الزمالك أمام أسوان
اقترب الثنائى نبيل عماد دونجا وحمزة المثلوثى، لاعبا الزمالك، من العودة لقائمة الفريق أمام أسوان في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدورى، والمقرر لها الخميس المقبل.
الأهلى يقرر تقديم استئناف للكاف ضد عقوبة مباراة الهلال السودانى
يخضع باهر المحمدى كابتن النادى الإسماعيلى لاختبار طبى، اليوم الثلاثاء، لتحديد موقفه من السفر مع الدراويش للقاهرة لمواجهة البنك الأهلى بالدورى.
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