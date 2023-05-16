7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

ينتظر مسئولو الأهلي وصول خطاب رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتغريم النادي مبلغ 100 ألف دولار بعد الاشتباكات التى وقعت في الممر المؤدي إلى غرف خلع الملابس لاستاد القاهرة عقب نهاية مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا من أجل تقديم إلتماس رسمي للكاف.

وإستقر الأهلي على تقديم تظلّم للكاف بسبب أحداث مباراته مع الهلال السوداني، فى ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما قام الكاف يتغريم الأهلي 100 ألف دولار.