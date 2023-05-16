شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل فريقى المقاولون العرب و حرس الحدود فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شوقى غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب التشكيل الاساسى الذى سيخوض لقاء حرس الحدود بعد قليل ضمن الجولة الثامنة و العشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز و التي يستضيفها ستاد المكس بالإسكندرية .

ويضم التشكيل كل من :

حراسة المرمى .. محمود أبو السعود .

خط الدفاع .. محمد سالم ، أحمد علاء ، فروق نور الدين ، عمر فايد .

خط الوسط .. أحمد الشيمى ، عمر سافيولا ، محمد هانى " تريكا " ، أحمد فوزى .

الهجوم .. جون أوكلى ، أحمد عاطف " قطة "

بينما يخوض فريق حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب بالتشكيل التالى :

حراسة المرمى .. أحمد السعدنى .

خط الدفاع .. محمد رضا ، محمد أحمد ، محمود رمضان ، أحمد شديد .

خط الوسط .. إسلام جمال ، مصطفى جمال ، مصطفى محمد ، مصطفى صبحى .

الهجوم ..أيمانويل ، فلانتين .