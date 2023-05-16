شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف محمود متولى من المشاركة مع الأهلى أمام الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الفني للأهلي جاهزية محمود متولي مدافع الفريق للمشاركة في مباراة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، الجمعة المقبل، بعدما تعافى تماماً من الإصابة التي تعرض لها في مباراة السوبر المصري أمام بيراميدز.

ومنح الجهاز الطبي للأهلي ، نظيره الفني الضوء الأخضر للاستعانة بـ محمود متولي في مباراة الترجي التي أقيمت الجمعة الماضية بإستاد رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكن الجهاز الفني فضّل التريّث وعدم الاعتماد على متولي حفاظاً عليه.

وتعرض متولي لإصابة بإغماءة شديدة في مباراة السوبر المصري أمام بيراميدز التي أقيمت بالإمارات وفاز فيها الأهلي بهدف نظيف ليخضع اللاعب بعدها لفحوصات شاملة أثبتت سلامته وعدم وجود أي توابع لهذه الإغماءة.

وأصبح متولي ضمن حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر في مباراة العودة أمام الترجي التي يرغب الأحمر في عبورها للتأهل لنهائي البطولة القارية علماً بأن الأهلي فاز في لقاء الذهاب بتونس بثلاثية نظيفة.