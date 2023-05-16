شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد: أوسوريو قرر إبعاد يوسف أسامة عن التدريبات بعد علمه بتوقيعه لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة فى الزمالك فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، عن قرار المدبر الفنى للفريق الكولومبى أوسوريو، بإبعاد يوسف أسامة نبيه لاعب الفريق، من المشاركة في التدريبات الجماعية، مشيرا إلى أن المدرب جلس مع اللاعب لمعرفة موقفه من الاستمرار مع الفريق ممن عدمه، وعندما علم بأنباء توقيعه لنادى بيراميدز، فضل ابعاده لعدم استفادة الفريق منه مستقبلا، وحتى يكون لدى المدرب مساحة أكبر للتركيز مع اللاعبين الذين يحققون الفائدة للفريق.

وشدد عبد الواحد ، أن القرار الخاص بإبعاد يوسف نبيه من التدريبات، هو قرار خاص بالمدير الفنى أوسوريو، دون تدخل من الجهاز المعاون المصري، مثلما تردد من جانب البعض، مشيرا إلى أن المدرب الكولومبى هو الوحيد صاحب الحق فى اتخاذ أى قرار فنى يخص الزمالك.

وأوضح مدير الكرة فى الفريق الأبيض، أن الزمالك لم يقصر مع يوسف أسامة نبيه ، فهو احد أبنائه ويراعى مصلحته بما يناسب ظروف النادى، مشيرا إلى أنه تم عقد جلسة مع من جانب أمير مرتضى وقدم له عرضا بقيمة مالية محترمة للغاية رحب بها اللاعب، وكان هناك نقطة خلاف وحيدة تم حلها فى الأيام الأخيرة، وكنا ننتظر توقيعه بعدها على عقود التجديد لكنه لم يفعل، لذا قرر المدير الفنى إخراجه من حساباته لحين تحديد موقفه النهائى، رغم أن أوسوريو كان يعتبره من اللاعبين الذين سيعتمد عليهم بعد الوصول معه إلى المستوى المطلوب.

فى المقابل كما شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، مشاركة محمد صلاح و أحمد رفاعي ثنائي فريق 2003، استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بتصعيد عدد من اللاعبين الشباب للمشاركة مع الفريق الأول.

و يجيد محمد صلاح اللعب في مركز المهاجم والجناح الهجومي، بينما يلعب أحمد رفاعي في مركز المدافع .

و قام الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بإشراك أكثر من لاعب من فريق 2003 خلال الفترة الأخيرة في التدريبات وهم عبدالله محمد ومحيي جمعة و أحمد محمود وأحمد عبد الرحيم ايشو بجانب الثنائي الذي تم تصعيده اليوم محمد صلاح و أحمد رفاعي .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أسوان المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .