شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أسامة نبيه لـ"الخليج 365": لم أوقع لبيراميدز ..وأوسوريو طالبنى بحسم موقفى مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال يوسف أسامة نبيه مهاجم الزمالك إن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض، لم يمنعه من خوض التدريبات الجماعية ولكن طالبه بحسم موقفه من البقاء أو الرحيل عن القلعة البيضاء.

أكد يوسف أسامة نبيه خلال تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن أوسوريو عقد جلسة معه أوضح له فيها أن من العناصر المهمة داخل صفوف الفريق الأبيض ولكن لن يستطيع الاعتماد عليه في المران الجماعى خوفاً من رحيله في الفترة المقبلة، وبعثرة أوراقه وخططه الفنية.

أضاف يوسف أسامة نبيه أنه أبلغ أوسوريو بالتدرب منفرداً في "الجيم" خلال الفترة الحالية لحين حسم موقفه داخل صفوف الفريق الأبيض.

ونفى يوسف أسامة نبيه الأنباء التي ترددت خلال الأيام الماضية بشأن توقيعه لنادى بيراميدز، مؤكداً أن عقده مستمر مع الفريق الأبيض حتى شهر يونيو المقبل والأولوية عنده هي التجديد للفريق الأبيض وينتظر حسم مستقبله داخل القلعة البيضاء.