شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة 250 ألف جنيه للاعبى جمهورية شبين الكوم حال الفوز على بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، التدريبات الأخيرة لفريق جمهورية شبين، وذلك قبل خوضه مباراة بلدية المحلة غدًا الأربعاء، والمقامة على ستاد نادى جمهورية شبين الكوم الرياضى، ضمن مباريات الدورى الممتاز القسم الثانى (ب)، جاء بحضور النائب أحمد الخشن رئيس مجلس إدارة نادي جمهورية شبين الرياضى، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادى.

والتقى محافظ المنوفية باللاعبين لدعمهم معنوياً والوقوف بجانبهم والشد من أزرهم مؤكداً دعمه الكامل للفريق، مشيرا الي رصد مكافأة مالية قدرها 250 ألف جنيه مقدمه بالتنسيق بين المحافظة وشركة مدكور في حالة تحقيق الفوز بالمباراة باعتبارها مباراة فاصلة في تحقيق حلم التأهل للدورى الممتاز، كما حثهم على التحلى بالأخلاق الرياضية طوال المباراة مطالبهم بأن يكونوا أسود في الملعب لتحقيق الفوز لرفع اسم المحافظة عاليا.

وطالب المحافظ الجماهير بتشجيع فريق جمهورية شبين ومأزرتهم بمواصلة الجهد والحماس والتركيز لتحقيق حلم الوصول للدورى الممتاز.

وأكد محافظ المنوفية اهتمامه البالغ ودعمه اللامحدود للشباب الرياضيين من أبناء المحافظة كون قطاع الشباب والرياضة أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة، مثمناً الدور الرائد لنادى جمهورية شبين الرياضي كأحد المنشآت الرياضية الهامة على أرض المحافظة في الاهتمام بالناشئين ودعم المواهب في كافة الأنشطة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة والمنافسة الرياضية.

ومن جانبه قدم النائب أحمد الخشن شكره وكل أعضاء مجلس إدارة النادي الشكر للمحافظ علي دعمه اللامسبوق للنادي ولفريق كرة القدم لتحقيق حلم التأهل للدوري الممتاز.