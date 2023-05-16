شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يبحث عن استعادة الانتصارات فى الدورى بعد 34 يوماً من تذبذب النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق فيوتشر تحت القيادة الفنية لعلي ماهر، لخوض تحدياً جديداً عندما يصطدم بفريق سموحة، وذلك في المباراة التي تجمع الفريقين في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري والتي يستضيفها ستاد الإسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويبحث فريق فيوتشر عن استعادة الانتصارات في بطولة الدوري بعد غياب 34 يوماً، حيث يرجع أخر فوز لفيوتشر في البطولة المحلية إلى 12 أبريل الماضي عندما تغلب على غزل المحلة بهدف نظيف، قبل أن يتعادل مع الطلائع سلبياً، ثم خسر أمام الداخلية بهدف نظيف، قبل أن يتعادل مع فاركو سلبياً أيضاً.

ويخوض علي ماهر مباراته رقم 74 على رأس القيادة الفنية لفريق فيوتشر منذ الموسم الماضي، حيث حقق علي ماهر 36 انتصاراً، وتعادل في 22 مباراة، وتلقى الهزيمة في 15 لقاء آخر.

ويستهدف فريق فيوتشر صدارة الدوري في مباراة اليوم، حيث من المقرر أن يعتلي فيوتشر عرش الصدارة بوصوله إلى النقطة 53، متساوياً مع الأهلي صاحب المركز الأول، حيث يتبقى للفريق الأحمر 7 مباريات مؤجلة بسبب انشغاله في دوري أبطال أفريقيا.

ونجح فريق فيوتشر فى موسمه الأول بالدوري فى حصد بطولة كأس الرابطة بنسختها الأولى، كما اختتم دوري الموسم الماضي فى المركز الخامس، ليشارك فى الموسم الجاري ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى ودعها من دور المجموعات.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثاني فى جدول مسابقة الدوري برصيد 50 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 26 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 11 مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 15.