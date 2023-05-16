شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد يعلنها: سيف جعفر مستمر مع الزمالك واقتربنا من تجديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك، مصير سيف فاروق جعفر صانع العاب الفريق، من تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، خاصة وإن تعاقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم الجارى، مما يمنحه أحقية التوقيع لأى فريق أخر.

وأكد عبد الواحد السيد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه عقد جلسة مع سيف جعفر، وأكد اللاعب خلالها إنه يرحب بتجديد تعاقده، واستمراره مع الفارس الأبيض فى المرحلة المقبلة دون التفكير للرحيل لأى ناد آخر.

تابع مدير الكرة بالزمالك، تم التوصل مع سيف جعفر على كافة تفاصيل العقد ولا ينقصه فقط سوى التوقيع الرسمى، مشددا على تقديم النادى مبلغ مالى يليق بإمكانيات سيف جعفر، مشيرًا إلى إن المبلغ الذى عرض على اللاعب من أجل التجديد، لا يقل عن المبلغ الذى عرضه نادى بيراميدز على اللاعب من أجل الحصول على خدماته فى الموسم الجديد، فضلا عن إن العقد يتضمن زيادة تصاعدية موسم عن الآخر بما يصب فى صالح اللاعب والفريق فى نفس الوقت.

وكان الجهاز الفنى لفريق الزمالك، قرر استبعاد يوسف أسامة نبيه من المشاركة فى التدريبات الجماعية، بعد التأكد من توقيع اللاعب لنادي بيراميدز، لاسميا وان عقد يوسف مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لآي فريق أخر.