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المقاولون العرب يتقدم على حرس الحدود بهدفين فى الشوط الأول .. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق المقاولون العرب على نظيره حرس الحدود بهدفين دون رد في الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا ضمن الجولة الثامنة و العشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز و التي يستضيفها ستاد المكس بالإسكندرية .

أحرز هدفى فريق المقاولون العرب محمد سالم في الدقيقة 6 و جون أوكلى في الدقيقة 43 .

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة تامه من قبل لاعبى المقاولون العرب و أهدار العديد من الفرص عن طريق عمر سافيولا و جون أوكلى و محمد سالم في غياب تام من قبل لاعبى حرس الحدود .

وخاض المقاولون العرب بقيادة شوقى غريب المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى .. محمود أبو السعود .

خط الدفاع .. أحمد فوزى  ، أحمد علاء ، فروق نور الدين ، عمر فايد .

خط الوسط .. أحمد الشيمى ، عمر سافيولا ، محمد هانى " تريكا " ، أحمد عاطف " قطة " .

الهجوم .. جون أوكلى ، محمد سالم  .

بينما جاء تشكيل فريق حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب كالتالى :   

حراسة المرمى .. أحمد السعدنى .

خط الدفاع .. محمد رضا ، محمد أحمد ، محمود رمضان ، أحمد شديد .

خط الوسط .. إسلام جمال ، مصطفى جمال ، مصطفى محمد ، مصطفى صبحى .

الهجوم ..أيمانويل ، فلانتين .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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