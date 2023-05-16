شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد : قدمنا عرضا جيدا لسيف جعفر واللاعب يرغب فى البقاء بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك، مصير سيف فاروق جعفر صانع العاب الفريق، من تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، خاصة وإن تعاقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم الجارى، مما يمنحه أحقية التوقيع لأى فريق أخر.

وأكد عبد الواحد السيد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه تم عقد جلستين مع سيف جعفر الفترة الأخيرة ، وعرض عليه مبلغ مالى جيد و مناسب لظروف النادى وكذلك للاعب نفسه لكنه طلب زيادة وقدمنا عرضا جديدا ، واللاعب أعلن رغبته في التجديد والبقاء في الزمالك.

تابع مدير الكرة بالزمالك، إن العرض المقدم لسيف جعفر العقد يتضمن زيادة تصاعدية موسم عن الآخر بما يصب فى صالح اللاعب، وحتى يكون لديه دوافع لتقديم كل إمكانياته مع الفريق ويركز داخل الملعب دون الانشغال بأى أمور أخرى.