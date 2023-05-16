شكرا لقرائتكم خبر عن بنجامين بواتينج يقود هجوم سموحة أمام فيوتشر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، عن تشكيل فريقه أمام فيوتشر، فى المباراة التى ستنطلق بعد قليل، على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وجاء تشكيل سموحة لمواجهة فيوتشر كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: أحمد حكم، محمد المغربى، شريف رضا، أحمد جمال

الوسط: محمود حليمو، مالك بعيوى، صديق أوجولا، أحمد مصطفى، مصطفى سعد ميسى، حسين فيصل

الهجوم: بنجامين بواتينج

طالب أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل تجميع النقاط لإنهاء الموسم فى مركز متقدم يليق بإمكانيات ومكانة سموحة، بالإضافة إلى إثبات اللاعبين قدراتهم حتى يبقوا في الفريق الموسم المقبل، حيث يضع أحمد سامى هذه الفترة اختبار فني لكل اللاعبين قبل اتخاذ القرار سواء بالبقاء أو رحيلهم.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا.