شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن وعبد الكبير يقودان هجوم فيوتشر أمام سموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن على ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة سموحة فى المباراة التى ستنطلق بعد قليل، على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وجاء تشكيل فيوتشر لمواجهة سموحة كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: باسم على، محمود مرعى، طارق طه، محمد عبد السلام

الوسط: محمد رضا بوبو، مصطفى البدرى، كريم وليد، مهند لاشين، عبد الكبير الوادى

الهجوم: مروان محسن

بينما جاء تشكيل سموحة لمواجهة فيوتشر كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: أحمد حكم، محمد المغربى، شريف رضا، أحمد جمال

الوسط: محمود حليمو، مالك بعيوى، صديق أوجولا، أحمد مصطفى، مصطفى سعد ميسى، حسين فيصل

الهجوم: بنجامين بواتينج

طالب أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل تجميع النقاط لإنهاء الموسم فى مركز متقدم يليق بإمكانيات ومكانة سموحة، بالإضافة إلى إثبات اللاعبين قدراتهم حتى يبقوا في الفريق الموسم المقبل، حيث يضع أحمد سامى هذه الفترة اختبار فني لكل اللاعبين قبل اتخاذ القرار سواء بالبقاء أو رحيلهم.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا.