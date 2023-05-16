شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى تفتح باب الحجز لمباراة الأهلى و الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا منذ قليل على موقعها ‏tazkarti.com.

ويلتقي الأهلى والترجى باستاد القاهرة الدولي فى العاشرة مساء الجمعة المقبل، ويمتلك المارد الأحمر خيارات هائلة للعبور إلى المباراة النهائية، منها الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة على ملعبه بفارق هدفين.

ونشرت صفحة تذكرتي على موقعها ‏tazkarti.com لحجز التذاكرة ، و لاستلام التذكرة و تذكرتي Fan IDو‏ tazkarti.co/TOutlets .

في سياق متصل ، يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، يتحدث خلالها عن ظاهرة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، وأحضر المدير الفني للأهلي ملخصا لمباراة المارد الأحمر أمام الترجى والتى فاز بها بثلاثية دون رد في تونس فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وإطلاعهم على الفرص السهلة التى أهدرها أكثر من لاعب بالفريق، أبرزهم كهربا وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وغيرهم، وشدد المدير الفني على للاعبيه بضرورة التركيز أمام مرمى المنافس، واستغلال الفرص المُتاحة حتى لا يندم الفريق كثيراً مثلما حدث فى مونديال الأندية التي ودعها المارد الأحمر بسبب إهدار الفرص السهلة، خاصة أن الأهلى تنتظره مباريات صعبة حال الصعود لنهائى دوري أبطال أفريقيا

وأهدر كهربا انفرادا صريحا للأهلي بعد تمريرة سحرية من بيرسي تاو وضعته وجها لوجه مع حارس الترجي، لكنه سدد خارج المرمى بغرابة شديدة.

كما أهدر طاهر محمد طاهر فرصة الهدف الرابع للأهلي، عندما تسرع فى تسديد الكرة من خارج منطقة الجزاء، لتصطدم بأحد لاعبي الترجي وتتحول إلى ركنية.

وواصل لاعبو الأهلي مسلسل إهدار الهجمات في الدقائق الأخيرة عن طريق أحمد عبد القادر الذى حل بديلا.