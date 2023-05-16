شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يفوز على حرس الحدود بثنائية في الدورى الممتاز .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق المقاولون العرب على نظيره حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن الجولة الثامنة و العشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز و التي يستضيفها ستاد المكس بالإسكندرية .

وأحرز هدفى فريق المقاولون العرب محمد سالم في الدقيقة 6 و جون أوكلى في الدقيقة 43 .

وشهدت أحداث المباراة سيطرة تامه من قبل لاعبى المقاولون العرب و أهدار ذئاب الجبل العديد من الفرص عن طريق عمر سافيولا و جون أوكلى و محمد سالم في غياب تام من قبل لاعبى حرس الحدود .

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 38 محتلا المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز بينما يحتل فريق حرس الحدود المركز الأخير برصيد 16 نقطة .

وخاض المقاولون العرب بقيادة شوقى غريب المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى .. محمود أبو السعود .

خط الدفاع .. أحمد فوزى ، أحمد علاء ، فروق نور الدين ، عمر فايد .

خط الوسط .. أحمد الشيمى ، عمر سافيولا ، محمد هانى " تريكا " ، أحمد عاطف " قطة " .

الهجوم .. جون أوكلى ، محمد سالم .

بينما جاء تشكيل فريق حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب كالتالى :

حراسة المرمى .. أحمد السعدنى .

خط الدفاع .. محمد رضا ، محمد أحمد ، محمود رمضان ، أحمد شديد .

خط الوسط .. إسلام جمال ، مصطفى جمال ، مصطفى محمد ، مصطفى صبحى .

الهجوم ..أيمانويل ، فلانتين .