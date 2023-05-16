شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا في قائمة البنك الأهلي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها غدا الأربعاء ويستضيفها ستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء.

وجاءت القائمة على النحو التالي

حراسة المرمي

محمد أبو جبل _ احمد صبحي

خط الدفاع..

أحمد ياسين _ سعيدو سيمبوري _ أمير مدحت _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو .

خط الوسط..

محمد فتحي _ محمود سيد _ إسلام جابر _محمد هلال _ حمدي علاء _ أحمد ياسر _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ محمود قاعود _ محمد بسيوني

خط الهجوم ..

كريم بامبو _ أسامة فيصل _ باسم مرسي.

وتشهد القائمة غياب كل من محمود الزنفلي و أسامة ابراهيم للإصابة ومحمود الجزار للإيقاف .