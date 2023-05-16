غوارديولا يقدم وعدا غريبا لجماهير مانشستر سيتي عشية مواجهة ريال مدريد



مدركا لابتكارات تكتيكية انقلبت عليه في مباريات هامة، وعد بيب غوارديولا بعدم "التفلسف" (التفكير الزائد) في مباراة فريقه مانشستر سيتي وريال مدريد غدا في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.



وقال غوارديولا عشية المباراة المرتقبة: "سترون غدا (خطة اللعب)، لا يمكنني قولها الآن، وإلا كارلو (أنشيلوتي مدرب ريال) سيقوم بـ... لكن لن يكون شيئا مميزا، لن ألجأ مجددا إلى التفكير الزائد غدا، أؤكد لكم ذلك (مبتسما). لن نقوم بشيء مختلف عن الماضي، سنحاول أن نكون أكثر مرونة، لكننا نعلم أن خصومنا يملكون الأسلحة أيضا".



وأضاف المدرب الإسباني الذي تسببت فلسلفته الزائدة في خسارة فريقه لمباريات هامة أبرزها نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي قبل موسمين: "هذا أسبوع مفصلي للنادي، نحن في موقف جيد، مقارنة مع آخر شهرين (اقترب سيتي من الاحتفاظ بلقب الدوري المحلي على حساب أرسنال)، ثم جلبنا التعادل 1-1 من برنابيو (أرض ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال) إلى ملعب الاتحاد حيث كنا في غاية النجاعة في السنوات الأخيرة، خصوصا في دوري الأبطال، ونأمل في تحقيق ذلك".



وتابع غوارديولا "لدينا خطة يجب أن ننفذها أفضل من مباراة الذهاب. يجب أن نصنع المزيد من الفرص وأن يستقبل مهاجمونا الكرات في وضعيات أفضل (...) لكن ننتظر مواجهة أصعب الخصوم في السنوات الأخيرة".



المصدر: وكالات