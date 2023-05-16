الأهلي يواجه الترجي التونسي بدون «وحش أفريقيا»

الشارقة - اميمة ياسر - يغيب محمد الشناوي عن مباراة الأهلي القادمة أمام الترجي التونسي في إياب نصف نهائي بطولة إفريقبا بسبب آلام السمانة.

وينفذ الشناوي برنامج علاجي خلال الفترة الحالية للتخلص من آلام السمانة.

ومن المقرر أن يحرس علي لطفي مرمي الفريق أمام الترجي التونسي.

من ناحية أخري عقد مارسيل كولر المدير الفني، جلسة مع اللاعبين للحديث عن مباراة الترجي المقبلة.

أكد كولر خلال الجلسة للاعبيه على ان مباراة العودة أمام الترجى التونسى ليست سهلة كما يظنها البعض بعد الفوز فى تونس بثلاثية نظيفة وكل مباراو لها ظروفها الخاصة بها

وشدد المدرب السويسري على ضرورة التركيز فى المباراة القادمة التركيز، والسعى لتحقيق لفوز كبير للتأكيد على احقية الأهلى بالتاهل للمباراة النهائية .

ويواصل الأهلى تدريباته استعدادا لمباراة الترجى التونسى المقرر لها يوم الجمعه المقبل فى اياب نصف نهائي بطولة افريقيا.