شكرا لقرائتكم خبر فضيتان لأخضر الكاراتيه في دوري الرباط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نال المنتخب السعودي للكاراتيه خلال مشاركته في الدوري الممتاز للكاراتيه بالعاصمة المغربية الرباط الذي أقيم خلال الفترة من 12 ـ 14 مايو الحالي ميداليتين فضيتين.

وشارك الأخضر في البطولة بـ6 لاعبين من الفريق الأول والمصنفين عالميا وهم: طارق حامدي وسند سفياني في وزن +84 كجم، وفرج الناشري في وزن -84 كجم، وسلطان الزهراني في وزن -75 كجم، وفهد الخثعمي في وزن -67 كجم، وسعود البشير وبدر العتيبي في وزن -61 كجم، وذلك تحت إشراف مدرب المنتخب الكابتن منير أفقير.

وحقق المنتخب الميداليتين الفضيتين في منافسات (القتال) عن طريق سلطان الزهراني في وزن -75 كجم، وسند سفياني في وزن +84 كجم.

وعلى هامش البطولة اجتاز 6 حكام سعوديين اختبارات التصنيف الدولي للحكام وهم: مرعي البيشي وإسماعيل الفيفي وعادل حمزي وعلي حمدي ومحمد حمدي ويزيد الدغيفق، إذ يأتي ذلك ضمن استراتيجية الاتحاد الرامية إلى تطوير مستوى الحكام السعوديين وزيادة أعدادهم ومشاركاتهم محليا وخارجيا.