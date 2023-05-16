فضيتان لأخضر الكاراتيه في دوري الرباط

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وشارك الأخضر في البطولة بـ6 لاعبين من الفريق الأول والمصنفين عالميا وهم: طارق حامدي وسند سفياني في وزن +84 كجم، وفرج الناشري في وزن -84 كجم، وسلطان الزهراني في وزن -75 كجم، وفهد الخثعمي في وزن -67 كجم، وسعود البشير وبدر العتيبي في وزن -61 كجم، وذلك تحت إشراف مدرب المنتخب الكابتن منير أفقير.
وحقق المنتخب الميداليتين الفضيتين في منافسات (القتال) عن طريق سلطان الزهراني في وزن -75 كجم، وسند سفياني في وزن +84 كجم.
وعلى هامش البطولة اجتاز 6 حكام سعوديين اختبارات التصنيف الدولي للحكام وهم: مرعي البيشي وإسماعيل الفيفي وعادل حمزي وعلي حمدي ومحمد حمدي ويزيد الدغيفق، إذ يأتي ذلك ضمن استراتيجية الاتحاد الرامية إلى تطوير مستوى الحكام السعوديين وزيادة أعدادهم ومشاركاتهم محليا وخارجيا.
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