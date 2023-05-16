منتخب المصارعة يحقق 3 ميداليات في بطولة ألبانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق المنتخب السعودي للمصارعة (وزن 55 كجم) 3 ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية)، في بطولة ألبانيا الدولية للكبار، والتي أقيمت خلال الفترة من (13 - 14) من مايو الجاري في ألبانيا. وجاءت الميدالية الذهبية عن طريق المصارع حسن الحارثي في المصارعة الرومانية، ونال منذر جندو الميدالية الفضية للفئة نفسها، فيما حقق حسن الحارثي الميدالية البرونزية لفئة المصارعة الحرة. وأكد رئيس الاتحاد السعودي للمصارعة فهد الفراج، أن مواصلة تحقيق الإنجازات الوطنية أحد أهم مستهدفاتهم. وقال: «نجحنا ولله الحمد في تحقيق كثير من الإنجازات العربية والإقليمية، وأضفنا لها منجزات عالمية ممثلة في ذهبية العالم قبل أشهر، والآن نحصد ذهبية دولية وأخرى فضية وبرونزية، وهذا الأمر جاء بالدعم الكبير للرياضة من القيادة، مشيرا إلى أن لديه في الاتحاد فريق عمل يعمل وفق خطة استراتيجية، وصولا إلى تحقيق منجزات عدة.

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