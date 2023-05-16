حارس توتنهام على الرادار السعودي

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ووفد الحارس لوريس - الفائز مع فرنسا بكأس العالم روسيا 2018- إلى توتنهام هوتسبير للمرة الأولى صيف 2012، قادما من أولمبيك ليون الفرنسي مقابل نحو 12 مليون يورو، حيث قضى مع ليون 4 مواسم متتالية عقب رحيله عن أكاديمية نيس.
وبحسب «تلغراف»، فإن أندية من الدوري السعودي عرضت راتبا خياليا على لوريس يصل إلى 3 أضعاف ما يتقاضاه حاليا مع توتنهام، ومن المتوقّع أن يرحب اللاعب بفكرة اللعب في دوريات الشرق الأوسط بعد اقتناع وكيل أعماله.
وسيتجه توتنهام بعد لوريس إلى التعاقد مع أحد حراس الدوري الإنجليزي الممتاز، حسب وسائل إعلام مقربة من النادي، حيث طفا اسم الإسباني ديفيد رايا من برينتفورد والبرتغالي خوسي سا من وولفرهامبتون.
ولن يكمل لوريس الموسم مع توتنهام بعد تعرضه لإصابة قوية، وسيلعب الحارس الاحتياطي المخضرم فريزر فورستر (35 عاما) المباريات الثلاث المتبقية في الدوري الإنجليزي.
وكان رايان ماسون، المدرب المؤقت لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن انتهاء موسم حارس مرمى الفريق، الفرنسي هوغو لوريس بسبب الإصابة، وغيابه عن المباريات الأربعة المتبقية للفريق اللندني في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتعرض لوريس لإصابة عضلية في مباراة نيوكاسل ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي في 23 أبريل الماضي (1-6)، واضطر إلى مغادرة أرض الملعب بين الشوطين، ثم غاب بعدها عن مواجهتي مانشستر يونايتد وليفربول على التوالي.
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