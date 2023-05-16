الأخدود ثاني الصاعدين إلى دوري روشن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن نادي الأخدود الصعود رسميا إلى مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الجديد، بعد تعادل الفيصلي وجدة مساء أمس الأول، بنتيجة 2 - 2 في الجولة الـ32 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ولحق الأخدود بفريق الأهلي الذي خطف بطاقة الصعود الأولى، وأصبحت آمال الحزم الثاني بـ61 نقطة، والرياض الرابع بـ59 نقطة كبيرة في الصعود، فيما تضاءلت حظوظ الفيصلي؛ إذ بات في حاجة إلى حصد النقاط الست المتبقية له في المسابقة على أمل تعثر منافسيه.

ويمتلك الأخدود 62 نقطة في المركز الثاني، وهي النقاط التي لن يتمكن الفيصلي من الوصول إليها، حيث إنه اكتفى بحصد نقطة وحيدة أمام جدة، ليرفع رصيده إلى 55 نقطة، وتبقت له 6 نقاط متاحة خلال مباراتيه الأخيرتين أمام العين والشعلة، وفي حال فوزه على منافسيه فإنه سيرفع رصيده إلى 61 نقطة.

وتمكن الأهلي من الصعود رسميا إلى دوري روشن السعودي للمحترفين مساء الجمعة الماضي، ضمن الجولة الـ30 من الدوري، بعد تغلبه على مستضيفه هجر (2 - 1) قبل نهاية المسابقة بـ4 جولات.

إلى ذلك هنأ أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز أهالي ورياضيي المنطقة بصعود فريق الأخدود، معربا لرئيس النادي سامي آل فاضل عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، الذي يعكس التخطيط الأمثل للتطور الرياضي، ويؤكد عزيمة وهمة الأبطال في الطاقم الإداري والفني واللاعبين.

من جهته، قدم رئيس نادي الأخدود شكره وتقديره لأمير المنطقة على ما تحظى به الأندية الرياضية من عناية واهتمام من قبله، منوها بأن ما حققه النادي من إنجازات كانت بدعم القيادة للرياضة عامة، وبالتوجيهات السديدة من أمير المنطقة، ومؤازرة مشجعي ومحبي النادي، مشيرا إلى أن الفريق سيواصل مستوياته الجيدة، وسيمثل المنطقة خير تمثيل في منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين الموسم المقبل.