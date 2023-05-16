الأخضر يصطدم بالجزائر في كأس العرب للصالات

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وضمت المجموعة الأولى منتخبات: السعودية «المستضيف»، الجزائر، ليبيا، السودان. وفي المجموعة الثانية كل من: المغرب، جزر القمر، الكويت، لبنان. وفي المجموعة الثالثة منتخبات: مصر، موريتانيا، فلسطين، العراق.
وستقام منافساتها في صالة وزارة الرياضة بجدة.
وأقيمت النسخة الأولى من البطولة في مدينة القاهرة 1998، بمشاركة منتخبات: مصر، ليبيا، المغرب، الأردن، الجزائر، فلسطين، السودان، الصومال. وتوج ببطولتها منتخب مصر، وحل المنتخب المغربي وصيفا، ثم منتخب ليبيا في المركز الثالث.
وفي 2005 أقيمت النسخة الثانية أيضا في العاصمة المصرية القاهرة، وشارك فيها منتخبات: مصر، لبنان، الجزائر، ليبيا، العراق، تونس، فلسطين، المغرب. حيث احتفظ المنتخب المصري باللقب، وحل منتخب المغرب وصيفا أيضا، تلاه منتخب لبنان في المركز الثالث، ومنتخب ليبيا في المركز الرابع. بينما استضافت ليبيا النسخة الثالثة في 2007، وحقق أصحاب الأرض اللقب، وسط مشاركة منتخبات: الجزائر، تونس، لبنان، المغرب، مصر، العراق. ليعود المنتخب الليبي ويحتفط بلقبه بتتويجه بالبطولة التي استضافتها مصر عام 2008 في نسختها الرابعة، وسط مشاركة منتخبات: مصر، الأردن، الجزائر، العراق، تونس، سوريا، لبنان، اليمن. فيما حل منتخب مصر في المركز الثاني، والأردن ثالثا.
وفي2021 أقيمت النسخة الخامسة في مصر أيضا، ونال اللقب المنتخب المغربي، الذي حافظ على لقبه بتتويجه بلقب النسخة السادسة التي أقيمت في مدينة الدمام 2022، وحل المنتخب العراقي ثانيا في البطولة التي شهدت إلى جانبهما مشاركة منتخبات: السعودية «المستضيف»، الكويت، موريتانيا، الصومال، مصر، الجزائر، فلسطين، ليبيا.
المجموعة الأولى
- السعودية، الجزائر، ليبيا، السودان
المجموعة الثانية
- المغرب، جزر القمر، الكويت، لبنان
المجموعة الثالثة
- مصر، موريتانيا، فلسطين، العراق
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