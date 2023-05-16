شكرا لقرائتكم خبر دياز انتشل الهلال من التقهقر وقاده لعالمية جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فصول تدريبية مختلفة
وشهدت الفترة الثانية التي انطلقت في فبراير 2022 وحتى الـ14 من مايو الجاري خلفا للبرتغالي ليوناردو جارديم فصولا تدريبية مختلفة لم تكن في الحسبان الهلالي وبصورة مغايرة عن التجربة التي مر بها رامون دياز في الفترة التدريبية الأولى التي انطلقت في أكتوبر 2016 وحتى مارس 2018 ، بعد أن أصبح وضع الهلال صعبا خلال الموسم الماضي في المسابقة المحلية، حيث كان الفريق الأزرق يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، متخلفا بفارق 16 نقطة عن المتصدر نادي الاتحاد.
ومع ذلك، نجح دياز في تعويض فارق النقاط الكبير، وكان معه قطار الهلال لا يتوقف، ليحسم اللقب في الأمتار الأخيرة، ويفوز الزعيم بلقب الدوري السعودي للعام الثالث على التوالي.
مشهد تاريخي
كما شهدت الفترة الثانية مشهدا تاريخيا يعد الأول للأندية السعودية بعد أن نجح في تحقيق وصافة أندية العالم بعد البطل ريال مدريد الذي خسر من أمامه في مباراة ماراثونية (3/5).
وتمكن المدرب صاحب الـ63 عاما من قيادة الهلال ليكون ثالث فريق عربي يبلغ نهائي مونديال الأندية؛ بعد الرجاء الرياضي المغربي في نسخة المغرب 2013، والعين الإماراتي في نسخة الإمارات 2018.
كما وقف على وصافة دوري أبطال آسيا بعد أن كان قريبا من اللقب الثالث على التوالي والخامس في تاريخ الهلال قبل أن يخسر لقاء أوراوا ريد دياموندز الياباني بالخسارة بـ(1/2) في مجموع مواجهتي ذهاب وإياب نهائي الكأس، إلى جانب خسارة كأس خادم الحرمين الشريفين في نسخته قبل الماضية أمام الفيحاء بركلات الترجيح بـ (1/3) قبل أن يسترد اللقب في نسخته الأخيرة أمام الوحدة الجمعة الماضي وبركلات الترجيح بـ (7/6).
ويحسب لارامون دياز انتشاله للهلال من المركز الرابع لتحقيق بطولة الدوري في نسخته الماضية بعد أن كان متخلفا عن المتصدر فريق الاتحاد بـ 16 نقطة.
مشوار دياز مع الهلال:
- قاد الهلال في 125 مباراة عبر كل المسابقات خلال الفترتين.
- حقق الفوز في 83 مباراة وتعادل 26 منها، وخسر في 16 مواجهة.
- سجل معه الهلال 262 هدفا، واستقبلت شباكه 123 هدفا.
- بطل الدوري 2022 ــ 2023.
- وصيف كأس الملك 2022.
- بطل كأس الملك 2023.
- وصيف العالم 2023.
- وصيف آسيا 2023.
كانت هذه تفاصيل خبر دياز انتشل الهلال من التقهقر وقاده لعالمية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.