شكرا لقرائتكم خبر دياز انتشل الهلال من التقهقر وقاده لعالمية جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كانت المواجهة 125 في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين له هي الأخيرة للمدير الفني لفريق الهلال الكروي الأرجنتيني رامون دياز التي يقودها في تاريخ تدريبه للهلال والمواجهة الـ 58 في فترته الإشرافية الثانية على تدريب الفريق، بعد أن سجل رسالة واضحة بالرحيل عن الهلال بعد أن نجح في تحقيق اللقب العاشر لكأس الملك للهلال الجمعة الماضية أمام فريق الوحدة والبطولة الـ 66 في تاريخ النادي، حيث سلم المهمة لابنه إيميليانو دياز الذي سبق وأن قاد الفريق في لقاء الاتفاق وانتصر بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي. بعد أن مكث والده رامون دياز في بلاد التانجو على إثر الظروف الأسرية التي أصابت عائلته بعد حادث السير الذي تعرضت له في مارس الماضي، ونتج عنه حالة وفاة وإصابتين. والتي عجلت برحيله عن الهلال قبل نهاية الموسم الكروي الحالي وقبل مواجهة الكلاسيكو أمام الاتحاد.

فصول تدريبية مختلفة

وشهدت الفترة الثانية التي انطلقت في فبراير 2022 وحتى الـ14 من مايو الجاري خلفا للبرتغالي ليوناردو جارديم فصولا تدريبية مختلفة لم تكن في الحسبان الهلالي وبصورة مغايرة عن التجربة التي مر بها رامون دياز في الفترة التدريبية الأولى التي انطلقت في أكتوبر 2016 وحتى مارس 2018 ، بعد أن أصبح وضع الهلال صعبا خلال الموسم الماضي في المسابقة المحلية، حيث كان الفريق الأزرق يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، متخلفا بفارق 16 نقطة عن المتصدر نادي الاتحاد.

ومع ذلك، نجح دياز في تعويض فارق النقاط الكبير، وكان معه قطار الهلال لا يتوقف، ليحسم اللقب في الأمتار الأخيرة، ويفوز الزعيم بلقب الدوري السعودي للعام الثالث على التوالي.

مشهد تاريخي

كما شهدت الفترة الثانية مشهدا تاريخيا يعد الأول للأندية السعودية بعد أن نجح في تحقيق وصافة أندية العالم بعد البطل ريال مدريد الذي خسر من أمامه في مباراة ماراثونية (3/5).

وتمكن المدرب صاحب الـ63 عاما من قيادة الهلال ليكون ثالث فريق عربي يبلغ نهائي مونديال الأندية؛ بعد الرجاء الرياضي المغربي في نسخة المغرب 2013، والعين الإماراتي في نسخة الإمارات 2018.

كما وقف على وصافة دوري أبطال آسيا بعد أن كان قريبا من اللقب الثالث على التوالي والخامس في تاريخ الهلال قبل أن يخسر لقاء أوراوا ريد دياموندز الياباني بالخسارة بـ(1/2) في مجموع مواجهتي ذهاب وإياب نهائي الكأس، إلى جانب خسارة كأس خادم الحرمين الشريفين في نسخته قبل الماضية أمام الفيحاء بركلات الترجيح بـ (1/3) قبل أن يسترد اللقب في نسخته الأخيرة أمام الوحدة الجمعة الماضي وبركلات الترجيح بـ (7/6).

ويحسب لارامون دياز انتشاله للهلال من المركز الرابع لتحقيق بطولة الدوري في نسخته الماضية بعد أن كان متخلفا عن المتصدر فريق الاتحاد بـ 16 نقطة.

مشوار دياز مع الهلال:

