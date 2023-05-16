شكرا لقرائتكم خبر كلوب يطمح لتحقيق المزيد من الانتصارات مع ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى المدير الفني لفريق ليفربول الألماني يورغن كلوب، رضاه على تحقيق فريقه الفوز السابع تواليا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي جاء على حساب مستضيفه ليستر سيتي بنتيجة 3-0، في الجولة 36 من البطولة، مطالبا لاعبيه بالاستمرار في حصد الانتصارات.

وقال مدرب الريدز في تصريحات لشبكة «بي إن سبورتس» عقب المباراة «علينا أن نواصل على نفس النهج؛ لنحقق مزيدا من الانتصارات سيكون عارا حقيقيا إذا تراجعنا. علينا القيام بعملنا»، مضيفا «أي شيء آخر لا يتعلق بأيدينا، لكننا نعرف أنه يجب الفوز بكل المباريات حتى نهاية الموسم لنمتلك فرصة، صحيح أنك تتمنى في كل الأحوال خسارة المنافسين، لكن مهمتنا هي مواصلة الضغط».

وعن أسباب استبدال نجمه المصري محمد صلاح في الدقائق الأخيرة من المباراة، أوضح أنه قدم مستوى رائعا خلال المباراة، وصنع 3 أهداف، ربما يكون غاضبا بسبب استبداله؛ لأنه كان يريد تسجيل هدف قبل نهاية اللقاء. وأضاف «كان علي إعطاء مزيد من اللاعبين الفرصة، ولذلك استبدلته في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، بعدما قدّم مباراة جيدة». وأشاد المدرب الألماني بالأداء الذي قدمه لاعبوه في المباراة، قائلا «قدمنا مباراة جيدة وسيطرنا على مجريات اللعب، كان بإمكان المنافس أن يصعب علينا المواجهة من خلال التقدم إلى الأمام لكن لم نسمح لهم بذلك». وعزز ليفربول آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما رفع رصيده النقطي إلى 65 نقطة من 36 مباراة، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد ونيوكاسل اللذين لعبا 35 مباراة.