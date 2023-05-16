كريم بلعربي يرحل عن باير ليفركوزن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم أمس أن لاعب المنتخب الألماني السابق كريم بلعربي بصدد الرحيل بعد 12 موسما قضاها ضمن صفوف الفريق. وتأكد بالفعل قبل أيام انتهاء موسم المهاجم بلعربي، بعد أن تعرض لتمزق عضلي في الفخذ الأيسر. ولم تتضح الصورة بعد حول ما إذا كان بلعربي، الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والمغربية، سينضم إلى فريق آخر أم أنه سيعتزل اللعب. وقال فيرناندو كارو المدير الإداري لنادي باير ليفركوزن «برحيل بلعربي عن الفريق، سنفتقد لاعبا يستحق التقدير ويحظى بشعبية كبيرة بين جميع المعنيين بالنادي. كريم لعب دورا هائلا بالفريق». وشارك كريم بلعربي في 290 مباراة رسمية مع ليفركوزن، سجل خلالها 57 هدفا وصنع 66 هدفا. وخاض بلعربي 11 مباراة مع المنتخب الألماني بين عامي 2014 و2016. وقال بلعربي الذي ينتهي عقده الحالي مع ليفركوزن في الصيف «كانت فترة مذهلة بالنسبة لي، مررت بأشياء رائعة وقدمت مباريات جيدة للغاية مع الفريق، أصبح ليفركوزن قريبا للغاية من قلبي، وهذه الخطوة (الرحيل) تعد مؤلمة للغاية بالنسبة لي، رغم أنها مدروسة جيدا». ولا يزال كريم بلعربي يتمنى تتويج ليفركوزن بلقب الدوري الأوروبي هذا الموسم. وخسر ليفركوزن أمام روما الإيطالي 0 / 1 في ذهاب الدور قبل النهائي، وسيلتقي الفريقان مساء غد في مباراة الإياب. وقال بلعربي «ستكون هذه نهاية رائعة لمشواري مع الفريق، بمثابة الحلم! لا أحلم بأكثر من هذا للفريق».

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