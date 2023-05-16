شكرا لقرائتكم خبر في نصف نهائي الأبطال.. مانشستر سيتي يتطلع للانقضاض على ريال مديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن رودريغو هيرنانديز (رودري) الذي انسحب من مباراة فريقه أمام إيفرتون بعدما شعر بمتاعب، سيكون جاهزا للمشاركة في مواجهة ريال مدريد اليوم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وتم استبدال لاعب خط الوسط الإسباني، الأساسي بشكل دائم في خطط غوارديولا، في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه أمام إيفرتون التي انتهت بفوز مانشستر سيتي بثلاثية بيضاء، بينما كان يعرج بشكل طفيف.

لكن غوارديولا أكد بعد المباراة أن رودري (26 عاما) سيكون في حالة ممتازة لمحاولة الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

لكن الإسباني بيب غوارديولا ولاعبيه لم يخسروا داخل ملعبهم منذ 31 ديسمبر الماضي، وتحديدا عندما تعادلوا مع إيفرتون الذي أمطروا شباكه مطلع الأسبوع (0-3)، وكانت الخسارة الوحيدة التي مني بها السيتيزنز هذا الموسم في 12 نوفمبر الماضي، قبل المونديال على يد برينتفورد (1-2)، وكان هذان هما الإخفاقين الوحيدين لمتصدر البريميرليغ في ملعبه.

هشاشة دفاع السيتي

وفي الشق الدفاعي ومع تغيير كتيبة بيب للتشكيل واللعب بثلاثة مدافعين مع تقدم مدافع رابع للمساعدة في الاستحواذ على الكرة، لينجح الفريق في الحفاظ على نظافة شباكه في 13 مباراة ويتلقى 21 هدفا فحسب، وربما يكون هذا بارقة أمل للمرينغي لأن الفريق الإنجليزي أكثر هشاشة في الدفاع مقارنة حتى بفرق أخرى في البريميرليغ خاصة على أرضه.

من جهته أوضح المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، موقف الدولي الألماني، أنطونيو روديغر، مدافع فريقه، من المشاركة أساسيا في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان روديغر قد شارك أساسيا في مباراة الذهاب وقدم أداء جيدا أمام النرويجي إيرلينغ هالاند، ومنعه من إحراز أي هدف، قبل أن يغيب عن مباراة الدوري الإسباني ضد خيتافي، لكن أنشيلوتي أكد أنه على ما يرام وسيكون قادرا على الحضور في لقاء دوري الأبطال.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلها موقع «فوت ميركاتو» الفرنسي «كان متعبا وعرضت عليه بعض الراحة ضد خيتافي حتى يكون منتعشا يوم الأربعاء». وأضاف «لا أعرف كم دقيقة سيلعب لكنه سيكون قادرا على اللعب، لا يوجد شيء مقلق وهو على ما يرام».

حكم مونديال قطر

إلى ذلك أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عن تعيين الحكم البولندي شيمون مارتشينياك، حكما لمباراة الإياب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقرر يويفا إسناد المباراة للحكم البولندي الشهير، مارتشينياك، والذي سبق أن أدار نهائي مونديال قطر 2022، بين الأرجنتين وفرنسا، ونال فيه التانغو لقب المونديال بعد الفوز على الديكة بركلات الترجيح. وستكون هذه هي المرة السادسة التي يدير فيها مارتشينياك مباراة لنادي ريال مدريد في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وكانت الأخيرة ضد تشيلسي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال بالموسم الماضي، والتي انتهت بفوز المرينغي (3-2). ولم يسبق لريال مدريد الخسارة من قبل في المباريات السابقة مع الحكم البولندي، حيث انتصر على شيريف تيراسبول المولدوفي في مرحلة المجموعات لموسم 2021-22، وتعادل مع توتنهام في موسم 2017-18، كما تعادل مع دورتموند في مجموعات 2017-16، وانتصر على روما في دور الـ16 لموسم 2015-16.

يُذكر أن مواجهة الذهاب التي لُعبت في «سانتياغو برنابيو» انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث سجل لريال مدريد فينيسيوس جونيور بقذفة قوية في الشوط الأول، ثم رد عليه البلجيكي كيفين دي بروين بزاحفة أرضية قوية في الشوط الثاني.

ويلتقي الفريقان مجددا بعد اليوم على ملعب «الاتحاد» بمدينة مانشستر في مباراة الإياب الحاسمة، والتي ستحدد هوية الفريق المتأهل إلى المباراة النهائية، لمواجهة المتأهل من لقاء ميلان وإنتر الإيطاليين.

مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد:

