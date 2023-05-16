سان جيرمان يقترب من بديل ميسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت تقارير إعلامية فرنسية أمس أن نادي باريس سان جيرمان، يضع البرتغالي برناردو سيلفا نجم وسط مانشستر سيتي الإنجليزي كأولوية للتعاقد معه، اعتبارا من الموسم الجديد 2023-24، ليكون خليفة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأكد موقع «فووت ميركاتو»، أنه وبعد 6 سنوات من مغادرته نادي موناكو للتوقيع مع مانشستر سيتي، يمكن أن يعود برناردو سيلفا (28 عامًا) إلى الدوري الفرنسي مجددا، وذلك من بوابة نادي العاصمة باريس.

وأشار إلى أن برناردو سيلفا يمثل أولوية للمدير الرياضي لويس كامبوس، الذي يخطط للتعاقد مع الدولي البرتغالي، في ظل رحيل ميسي عن النادي الباريسي، مع نهاية الموسم الحالي. ولن تكون مهمة باريس سان جيرمان في إقناع سيلفا بالانضمام إلى النادي سهلة، في ظل رغبة مانشستر سيتي في الاحتفاظ باللاعب الذي ينتهي عقده مع النادي الإنجليزي في يونيو 2025، إذ يفضل اللاعب الانتقال إلى إسبانيا وسط اهتمام نادي برشلونة بالحصول على خدماته. ومقارنة ببرشلونة الذي يعاني ماديا، فإن باريس سان جيرمان بات مستعدا لتلبية المطالب المالية للاعب ونادي مانشستر سيتي، بعد أن رفض الموسم الماضي، انتدابه مقابل 90 مليون يورو، واقترح 70 مليون يورو فقط.