اخبار الرياضه

سان جيرمان يقترب من بديل ميسي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر سان جيرمان يقترب من بديل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت تقارير إعلامية فرنسية أمس أن نادي باريس سان جيرمان، يضع البرتغالي برناردو سيلفا نجم وسط مانشستر سيتي الإنجليزي كأولوية للتعاقد معه، اعتبارا من الموسم الجديد 2023-24، ليكون خليفة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأكد موقع «فووت ميركاتو»، أنه وبعد 6 سنوات من مغادرته نادي موناكو للتوقيع مع مانشستر سيتي، يمكن أن يعود برناردو سيلفا (28 عامًا) إلى الدوري الفرنسي مجددا، وذلك من بوابة نادي العاصمة باريس.

وأشار إلى أن برناردو سيلفا يمثل أولوية للمدير الرياضي لويس كامبوس، الذي يخطط للتعاقد مع الدولي البرتغالي، في ظل رحيل ميسي عن النادي الباريسي، مع نهاية الموسم الحالي. ولن تكون مهمة باريس سان جيرمان في إقناع سيلفا بالانضمام إلى النادي سهلة، في ظل رغبة مانشستر سيتي في الاحتفاظ باللاعب الذي ينتهي عقده مع النادي الإنجليزي في يونيو 2025، إذ يفضل اللاعب الانتقال إلى إسبانيا وسط اهتمام نادي بالحصول على خدماته. ومقارنة ببرشلونة الذي يعاني ماديا، فإن باريس سان جيرمان بات مستعدا لتلبية المطالب المالية للاعب ونادي مانشستر سيتي، بعد أن رفض الموسم الماضي، انتدابه مقابل 90 مليون يورو، واقترح 70 مليون يورو فقط.

كانت هذه تفاصيل خبر سان جيرمان يقترب من بديل ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا