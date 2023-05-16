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الإصابة تبعد ابن ناصر عن الملاعب 6 أشهر

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد نادي ميلان الإيطالي خضوع لاعبه الجزائري إسماعيل بن ناصر لعملية جراحية في ركبته اليمنى، صباح أمس، بمدينة ليون الفرنسية.

وتعرض النجم الجزائري لإصابة قوية في غضروف ركبته اليمنى، خلال مشاركته مع ميلان ضد إنتر ميلان، الأربعاء الماضي، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة .

وقال ميلان في بيان نشر على الموقع الرسمي للنادي أمس، إن العملية الجراحية نجحت، مشيرا إلى أن عملية تعافي اللاعب ستستغرق نحو 6 أشهر على أقل تقدير.

ويعد بن ناصر من الركائز الأساسية في تشكيلة ميلان، تحت قيادة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، ويجزم محللون بأن غياب الدولي الجزائري سيؤثر كثيرا في قوة «الروسونيري» بخط المنتصف.

وخاض النجم الجزائري 40 مباراة مع ميلان في الموسم الحالي 2022-23، مساهما بـ5 أهداف (سجل 3 أهداف، قدم تمريرتين حاسمتين)، استنادا إلى بيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وانضم بن ناصر إلى ميلان عام 2019، قادما من إمبولي الإيطالي، ويمتد تعاقده مع النادي حتى 30 يونيو 2027.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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