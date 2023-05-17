شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 16 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الأهلى اليوم الثلاثاء 16 / 5 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها تعيين بدر رجب مديرا فنيا لقطاع الناشئين بالنادى، وتأكيد الجهاز الطبى للفريق الأول على جاهزية محمود متولى مدافع الفريق للمباراة المقبلة أمام الترجى التونسى فى إياب الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

بدر رجب مديرًا فنيًّا لقطاع الناشئين بالنادى الأهلى

قرر مجلس إدارة النادي، الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي عقد اليوم بمقر ‏النادي بالجزيرة، تعيين بدر رجب مديرًا فنيًّا لقطاع الناشئين لكرة القدم.

موعد مباراة الأهلى أمام رجاء أغادير المغربى فى نصف نهائى الكؤوس الأفريقية لليد

تقام غدا الأربعاء ، مباراة الأهلى أمام رجاء أغادير المغربى فى نصف نهائى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد التى ينظمها النادى الأهلى على صالة الملك عبد الله الفيصل .

تعرف على موقف محمود متولى من المشاركة مع الأهلى أمام الترجى

أكد الجهاز الفني للأهلي جاهزية محمود متولي مدافع الفريق للمشاركة في مباراة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، الجمعة المقبل، بعدما تعافى تماماً من الإصابة التي تعرض لها في مباراة السوبر المصري أمام بيراميدز.