شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يسافر إلى القاهرة استعدادا لمواجهة البنك الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي إلى القاهرة، للمبيت هناك بأحد الفنادق، استعدادا لمواجهة البنك الاهلي غدا الأربعاء، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وظهر الإصرار والتحفز على وجوه اللاعبين من أجل استمرار مسيرة الانتصارات وتحسين مركز الفريق بجدول الدوري بعد الفوز على الزمالك.

وجاءت قائمة الإسماعيلى أمام البنك الأهلى كالتالى..

حراسة المرمى: محمد كوكو، أحمد عادل عبد المنعم، عبد الله جمال

الدفاع: إياد العسقلاني، باهر المحمدى، عصام صبحى، محمد دسوقي، محمد هاشم، محمد نصر، كريم عرفات، حمدى النقاز.

خط الوسط: سيرچى أكا، محمد بيومي، عماد حمدى، أحمد مدبولي، مروان حمدى، محمد مخلوف، أبو بكر حمزة، محمد عبد السميع، عمر الساعى، كريم الديب.

الهجوم: محمد الشامي

ويعانى الإسماعيلى من غياب العديد من اللاعبين والتى يأتى فى مقدمتهم عبد الرحمن مجدى ومحمود الشبراوى ومحمد فوزى للإصابة بالإضافة إلى المحترفين ياو أنور وفراس شواط ومحمد حسن للإيقاف.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 29 نقطة، حصدها بعد خوض 26 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً آخر.