شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام رجاء أغادير المغربى فى نصف نهائى الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام غدا الأربعاء ، مباراة الأهلى أمام رجاء أغادير المغربى فى نصف نهائى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد التى ينظمها النادى الأهلى على صالة الملك عبد الله الفيصل .

تقام مباراة الأهلى أمام رجاء أغادير فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

تأهل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى إلى النهائى بالفوز على شبيبة كينشاسا الكونغولى بنتيجة 45 / 23 ، بينما تأهل فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك إلى نصف النهائى بالفوز على كيركوس الإثيوبى بنتيجة 48/23 فى ربع نهائى بطولة

وكان فريق الأهلى قد فاز فى الدور الأول على سبورتنج 32/28 بعد الفوز على رجاء أغادير المغربى بنتيجة 40/16 فى إطار ثالث أيام بطولة الكؤوس الأفريقية.

ومن المقرر أن يقام الدور النهائى بعد غدا الخميس .