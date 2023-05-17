موعد مباراة الأهلى أمام رجاء أغادير المغربى فى نصف نهائى الكؤوس الأفريقية لليد

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القاهرة - سامية سيد - تقام غدا الأربعاء ، مباراة الأهلى أمام رجاء أغادير المغربى فى نصف نهائى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد التى ينظمها النادى الأهلى على صالة الملك عبد الله الفيصل .موعد مباراة الأهلى أمام رجاء أغادير
تقام مباراة الأهلى أمام رجاء أغادير فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .
تأهل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى إلى النهائى بالفوز على شبيبة كينشاسا الكونغولى بنتيجة 45 / 23 ، بينما تأهل فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك إلى نصف النهائى بالفوز على كيركوس الإثيوبى بنتيجة 48/23 فى ربع نهائى بطولة
وكان فريق الأهلى قد فاز فى الدور الأول على سبورتنج 32/28 بعد الفوز على رجاء أغادير المغربى بنتيجة 40/16 فى إطار ثالث أيام بطولة الكؤوس الأفريقية.
ومن المقرر أن يقام الدور النهائى بعد غدا الخميس .
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