شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى سلطان حكما لمباراة بيراميدز وراية فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن الطاقم الذى سيتولى إدارة مباراة بيراميدز وراية فى دور الـ32 ببطولة كأس مصر، والتى محدد لها في السادسة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي.

وتم تعيين حسنى سلطان حكمًا للساحة، ويعاونه كلاً من سيد أبو خاطر، وكريم زكى، ومحمود حسين حكما رابعا.

وكان البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لبيراميدز، أعلن قائمة المباراة، والتى ضمت كلاً من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد فتحي.

خط الوسط: أحمد توفيق - بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - دودو الجباس.