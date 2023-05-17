شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16 / 5 / 2023 ، العديد من الاخبار منها عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك، يكشف مصير سيف فاروق جعفر وفتح باب التذاكر لمباراة الاهلي و الترجي

باتشيكو يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة راية فى كأس مصر

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة راية في إطار بطولة كأس مصر، ويحل راية ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار دور ال٣٢ من بطولة كأس مصر.

المقاولون العرب يفوز على حرس الحدود بثنائية في الدورى الممتاز .. فيديو

حقق فريق المقاولون العرب على نظيره حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن الجولة الثامنة و العشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز و التي يستضيفها ستاد المكس بالإسكندرية .

بدر رجب مديرًا فنيًّا لقطاع الناشئين بالنادى الأهلى

قرر مجلس إدارة النادي، الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي عقد اليوم بمقر ‏النادي بالجزيرة، تعيين بدر رجب مديرًا فنيًّا لقطاع الناشئين لكرة القدم.

سموحة يتعادل مع فيوتشر 1/1 فى الدورى

تعادل سموحة وفيوتشر بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية، ضمن فعاليات الجولة الـ28 للدورى.

تذكرتى تفتح باب الحجز لمباراة الأهلى و الترجى

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا منذ قليل على موقعها ‏tazkarti.com.

عبد الواحد السيد : قدمنا عرضا جيدا لسيف جعفر واللاعب يرغب فى البقاء بالزمالك

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك، مصير سيف فاروق جعفر صانع العاب الفريق، من تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، خاصة وإن تعاقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم الجارى، مما يمنحه أحقية التوقيع لأى فريق أخر.

يوسف أسامة نبيه لـ"الخليج 365": لم أوقع لبيراميدز.. وأوسوريو طالبنى بحسم موقفى مع الزمالك

قال يوسف أسامة نبيه مهاجم الزمالك إن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض، لم يمنعه من خوض التدريبات الجماعية ولكن طالبه بحسم موقفه من البقاء أو الرحيل عن القلعة البيضاء.

الأهلى يترقب خطاب الكاف للتظلم ضد عقوبة الـ100 ألف دولار

ينتظر مسئولو الأهلي وصول خطاب رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتغريم النادي مبلغ 100 ألف دولار بعد الاشتباكات التى وقعت في الممر المؤدي إلى غرف خلع الملابس لاستاد القاهرة عقب نهاية مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا من أجل تقديم إلتماس رسمي للكاف.

كولر يستقر على وضع حمدى فتحى على الدكة فى مباراة الأهلى والترجى

أستقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى على وضع حمدى فتحى لاعب خط وسط الفريق على دكة البدلاء في مباراة الترجى التونسى المقرر لها الجمعة المقبلة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الحقيقة الكاملة للعرض القطرى لضم حمدى فتحى من الأهلى

إرتبط اسم حمدي فتحي نجم وسط الأهلي بالعديد من عروض الاحتراف الخارجية خلال الفترة الماضية أبرزها عرضاً من الدوري القطري وتحديداً من نادي الوكرة بعد تألقه خلال الفترة الأخيرة مع المارد الأحمر والمنتخب الوطني.