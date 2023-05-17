شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتعادل مع طلائع الجيش بهدف +90 بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الايجابى بهدفين لكل فريق مباراة طلائع الجيش و فاركو التى جمعتهم منذ قليل على ستاد جهاز الرياضة ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

وتقدم فريق طلائع الجيش بالهدف الاول عن طريق النيجيرى بول جوليوس فى الدقيقة الثانية ثم تمكن عبد الله بكرى مدافع فريق فاركو من تسجيل هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 33 و أحرز محمد فتح الله هدف الفوز لفريق الطلائع فى الدقيقة 67 و إدراك عمرو جمال هدف التعادل للفريق السكندرى فى الدقيقة 93 .

بهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق طلائع الجيش للنقطة 25 محتلا المركز السابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز بينما ارتفع رصيد فاركو للنقطة 37 محتلا المركز السابع .

وشهدت أحداث المباراة سجال بين لاعبى الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق طلائع الجيش عن طريق بول جوليوس و محمود وادى بينما هجمات فريق فاركو عن طريق شكري نجيب وأحمد شريف .

وخاض فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

الدفاع: أحمد متعب، محمد فتح الله، محمد سمير، أحمد عبد الرحمن.

الوسط: فريد شوقي، علي حمدي، محمد شحاتة.

الهجوم: بول جوليوس، محمود وادي، محمد شريف.

بينما جاء تشكيل فاركو بقيادة طارق العشرى كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا" .

الدفاع: عزمي غوما - عبد الله بكري، أحمد عوض، جيفرسون إينكادا.

الوسط: كينجسلي سوكاري، محمود حمادة، أحمد صغيري.

الهجوم: رزقي حمرون، شكري نجيب، أحمد شريف.