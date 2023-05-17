شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، الثلاثاء، الموافق 17/ 5/ 2023 إقامة ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث إلتقى المقاولون العرب مع حرس الحدود، وسموحة فى مواجهة فيوتشر، وطلائع الجيش ضد فاركو.

وجاء ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم كالتالى..



جدول الدورى

المقاولون العرب يفوز على حرس الحدود بثنائية في الدورى الممتاز

حقق فريق المقاولون العرب على نظيره حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن الجولة الثامنة و العشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز و التي يستضيفها ستاد المكس بالإسكندرية .

سموحة يتعادل مع فيوتشر 1/1 فى الدورى

تعادل سموحة وفيوتشر بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية، ضمن فعاليات الجولة الـ28 للدورى.

فاركو يتعادل مع طلائع الجيش بهدف +90 بالدورى الممتاز