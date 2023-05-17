شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يعقد جلسة مع لاعبى الإسماعيلى استعدادا للبنك الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حمزة الجمل المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، على عقد جلسة مع اللاعبين خلال مران الفريق الأخير استعدادا لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها غدا الأربعاء، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وطالب حمزة الجمل من اللاعبين بضرورة نسيان مباراة الزمالك والقتال من أجل الخروج بالنقاط الثلاثة أمام البنك الاهلى، التى ستكون بوابة العبور للمراكز المتقدمة والابتعاد نهائيا عن مناطق الهبوط.

وجاءت قائمة الإسماعيلى أمام البنك الأهلى كالتالى :-

حراسة المرمى: محمد كوكو، أحمد عادل عبد المنعم، عبد الله جمال

الدفاع: إياد العسقلاني، باهر المحمدى، عصام صبحى، محمد دسوقي، محمد هاشم، محمد نصر، كريم عرفات، حمدى النقاز.

خط الوسط: سيرچى أكا، محمد بيومي، عماد حمدى، أحمد مدبولي، مروان حمدى، محمد مخلوف، أبو بكر حمزة، محمد عبد السميع، عمر الساعى، كريم الديب.

الهجوم: محمد الشامي

ويعانى الإسماعيلى من غياب العديد من اللاعبين والتى يأتى فى مقدمتهم عبد الرحمن مجدى ومحمود الشبراوى ومحمد فوزى للإصابة بالإضافة إلى المحترفين ياو أنور وفراس شواط ومحمد حسن للإيقاف.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 29 نقطة، حصدها بعد خوض 26 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً آخر.