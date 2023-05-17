شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 16 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16 / 5 / 2023 العديد من الأخبار، منها تأهيل الشناوي استعدادًا للترجي، ومحمد مصيلحي يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الاتحاد السكندري.

مران الأهلي.. محاضرة من كولر وتدريبات بدنية وتأهيل الشناوى استعدادا للترجى

واصل فريق الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

محمد مصيلحي: قرار الاستقالة من رئاسة الاتحاد السكندرى نهائي

صرح محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، في تصريحات خاصة، أن قرار الاستقالة من رئاسة النادى نهائي ولا رجعه فيه، وقد تقدم باستقالته لوزير الشباب والرياضة في اجتماع جمعهما اليوم.

سموحة يتعادل مع فيوتشر 1/1 فى الدورى

تعادل سموحة وفيوتشر بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية، ضمن فعاليات الجولة الـ28 للدورى.

المقاولون العرب يفوز على حرس الحدود بثنائية في الدورى الممتاز .. فيديو

حقق فريق المقاولون العرب على نظيره حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن الجولة الثامنة و العشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز و التي يستضيفها ستاد المكس بالإسكندرية .

تذكرتى تفتح باب الحجز لمباراة الأهلى و الترجى

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا منذ قليل على موقعها ‏tazkarti.com.

عبد الواحد السيد : قدمنا عرضا جيدا لسيف جعفر واللاعب يرغب فى البقاء بالزمالك

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك، مصير سيف فاروق جعفر صانع العاب الفريق، من تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، خاصة وإن تعاقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم الجارى، مما يمنحه أحقية التوقيع لأى فريق أخر.

الحقيقة الكاملة للعرض القطرى لضم حمدى فتحى من الأهلى

إرتبط اسم حمدي فتحي نجم وسط الأهلي بالعديد من عروض الاحتراف الخارجية خلال الفترة الماضية أبرزها عرضاً من الدوري القطري وتحديداً من نادي الوكرة بعد تألقه خلال الفترة الأخيرة مع المارد الأحمر والمنتخب الوطني.