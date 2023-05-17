شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش بـ 8 مباريات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة مانشستر في الفترة بين 17 إلى 21 مايو الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وتشهد البطولة مشاركة 15 لاعباً مصرياً بواقع 8 لاعبين في منافسات الرجال، و7 لاعبات في منافسات السيدات.

8 لاعبين بمنافسات الرجال: عمر مسعد، علي أبو العنين، يحيى النوساني، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، فارس الدسوقي، يوسف سليمان، وعلي فرج.

7 لاعبات بمنافسات السيدات: يثرب عادل، ندى عباس، هنا معتز، فريدة محمد، نادين شاهين، نور الطيب، وروان العربي.

وجاءت مباريات المصريين في الدور الأول من البطولة كالتالي:

ـ يثرب عادل والانجليزية ساران نجيم

ـ ندى عباس ولاعبة هونج كونج تشان سين

ـ هنا معتز واليابانية ساتومي

ـ فريدة محمد والانجليزية لوسي تورمل

ـ نادين شاهين والفرنسية إينورا فيلارد

ـ عمر مسعد والانجيليز فينلاي

ـ علي أبو العنين والمكسيكي سيزار سالازار

ـ يحيى النوساني والمكسيكي ليونيل كاردينس