شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يواجه فلسطين اليوم فى ختام دور المجموعات بكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي مباراته أمام منتخب عمان بالجولة الثانية من دور المجموعات في تمام العاشرة مساء اليوم من بطولة كأس العرب التى تقام في السعودية

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على منتخب قيرغيرستان بننتيجة 6-2 في الجولة الأولى من البطولة.، كما فاز على عمان في الجولة الثانية بنتيجة 5-3 ليتصدر مجموعته.

وتضم البعثة برئاسة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس مرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك، واسلام شاكر مدير المهمات.

واختار المدير الفني مصطفى لطفي قائمة اللاعبين تضم كلآ من زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفي سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومصطفى صاصا وهيثم عاطف وأحمد إيشا وإسماعيل بهجت وعبدالرحمن الشافعى ومحمد عبدالنبى والحسينى طه.

يذكر أن النسخة الأولى من بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية، أقيمت في مصر عام 2008، وحقق لقبها المنتخب المصري، وجاء وصيفًا منتخب لبنان، تلتها النسخة الثانية في المملكة العربية السعودية عام 2010، إذ حقق المنتخب السعودي اللقب وجاء منتخب الإمارات في الوصافة، ومن ثم أقيمت النسخة الثالثة عام 2014 مجددًا في مصر، ونال لقبها منتخب مصر، وحل منتخب لبنان في المركز الثاني.