شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى قبل مباريات اليوم.. البلدية متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف، صدارة ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية فى دورى القسم الثانى برصيد 45 نقطة، بفارق نقطة عن كل من طنطا وأبو قير الأسمدة وجمهورية شبين، بعد مرور 25 جولة.

ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مباريات اليوم..

2 طنطا 44 نقطة

3 أبو قير للأسمدة 44 نقطة

4 جمهورية شبين 44 نقطة

5 دكرنس 43 نقطة

6 بروكسى ورك 37 نقطة

7 كفر الشيخ 37 نقطة

8 المنصورة 34 نقطة

9 الأوليمبى 34 نقطة

10 الحمام 32 نقطة

11 سبورتنج 28 نقطة

12 اتحاد نبروه 26 نقطة

13 الهلال بالضبعة 22 نقطة

14 المجد السكندرى 21 نقطة

15 بايونيرز 18 نقطة

16 المصرى بالسلوم 12 نقطة

يستضيف فريق طنطا صاحب المركز الثانى فى ترتيب مجموعة بحرى برصيد 44 نقطة، فريق الأوليمبى صاحب المركز التاسع برصيد 34 نقطة، ويسعى عمرو أنور المدير الفنى لفريق طنطا للعودة لسكة الانتصارات وانتزاع الثلاث نقاط، منتظرا نتيجة مواجهة جمهورية شبين مع بلدية المحلة، للعودة مجددا للصدارة، فى المقابل يأمل سعيد عبد العزيز مدرب الأوليمبى فى مواصلة نتائجه الجيدة والعودة بالنقاط الثلاثة من أجل مواصلة تحسين وضع الأوليمبى القابع فى المركز التاسع، خاصة أن الفوز قد يدفع الفريقين مركزين أو ثلاثة.

ويحل بلدية المحلة متصدر مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 45 نقطة، ضيفا على فريق جمهورية شبين صاحب المركز الرابع برصيد 44 نقطة، وطالب أحمد عبد الرؤوف المدير الفنى للبلدية اللاعبين بالقتال اليوم ممن أجل الثلاث نقاط للحفاظ على الصدارة، وإبعاد أحد المنافسين على التأهل وزيادة الفارق بينهما، فيما يأمل عصام شعبان فى مواصلة مغامرته الرائعة وتحقيق الفوز على البلدية والدخول بقوة فى المنافسة على بطاقة التأهل للدورى الممتاز الموسم الجديد.

ويستضيف فريق دكرنس صاحب المركز الخامس برصبد 43 نقطة، فريق بايونيرز صاحب المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة، فى مباراة سهلة لأصحاب الأرض، والذى طالبهم حسام عبد العال مدرب الفريق بضرورة تحقيق الثلاث نقاط والفوز من أجل استغلال مواجهات فرق المقدمة مع بعض لتقليص الفارق ورفع فرص التأهل للدورى.

ويلتقى فى نفس التوقيت كل من الهلال بالضبعة مع أبو قير للأسمدة، المجد السكندرى مع الحمام المطروحى، اتحاد نبروه مع المنصورة.

وتستكمل غدا منافسات الجولة السادسة والعشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية بمواجهتين قويتين بين بروكسى مع المصرى بالسلوم، كفر الشيخ مع سبورتنج.