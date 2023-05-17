شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس سيناريوهات مباراة الترجى بحثاً عن تذكرة تأهل الأهلى للنهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أكثر من سيناريو لمباراة الإياب ضد الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل، وتوزيع وقت المباراة وفقا لظروف والأجواء المحيطة بها، حيث يفكر في إجراء تغييرات على التشكيل الأساسي لمنح راحة لعدد من اللاعبين الأساسيين خشية من تعرضهم للإجهاد أو الإصابات قبل خوض النهائي الإفريقي حال تأكد صعود الفريق الأحمر للنهائي.

كما يدرس كولر اللعب بالتشكيل الأساسي أمام الترجي التونسي، والتعامل مع المباراة بكل حسم وجديدة وتجاهل نتيجة مباراة الذهاب في تونس، على أن يجري تغييرات ويخرج اللاعبين الأساسيين وفقا لمجريات المباراة، لإراحة اللاعبين الأساسيين ومنح الفرصة لتجهيز اللاعبين البدلاء الذين لا يحصلون على فرصة المشاركة المستمرة مثل خالد عبد الفتاح وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وأحمد قندوسي ومحمد مجدي أفشة.

ويدير الموريتاني بيدا دحاني مباراة العودة بين الأهلى والترجى فى القاهرة يوم 19 مايو، ويعاونه مواطنه حمدين ديبا والأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس، والغاني دانييل لاريا حكما للفار ويساعده المغربي سمير جزاز.

وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسي أفريقي، وتأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.