إمام عاشور يلتقي لاعبي الزمالك.. ويحسم الجدل حول انتقاله لـ الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

تواجد إمام عاشور، لاعب خط وسط الزمالك السابق، وميتدلاند الدنمارك الحالي، في مران الفريق الأبيض صباح أمس الثلاثاء لدعم الفريق ومساندته قبل مواجهة أسوان المقبلة في الدوري المصري الممتاز.

ووفقا لموقع "القاهرة 24"، فقد تواجد إمام عاشور بالعكاز نتيجة الإصابة التي تعرض لها مع فريقه الدنماركي خلال الفترة الماضية.

وحرص اللاعب على متابعة المران كاملا والالتقاء بالمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وأضاف الموقع أنه عقب المران التقى عاشور بزملائه في الفريق، وشهدت الجلسة الحديث حول مفاوضات الأهلي مع اللاعب، والذي أقسم خلالها أنه لا توجد مفاوضات مع القلعة الحمراء، مؤكدا أنه لو عاد إلى مصر فلن يلعب إلا لـ الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم غد الخميس، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ28 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي يحتل فيها الزمالك المركز الرابع برصيد 43 نقطة.

يشار إلى أن الزمالك خسر في آخر مبارياته أمام الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف.