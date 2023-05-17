شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد دونجا والمثلوثى من الإيقاف وعبد المجيد يعود لقلب الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود التونسى حمزة المثلوثى لقيادة الجبهة اليمنى لفريق الزمالك أمام أسوان، بعد انتهاء إيقافه في ظل النقص العددى أيضا الذى تشهده تلك الجبهة حيث شارك احمد سيد زيزو فى المباراة السابقة أمام الإسماعيلى كظهير أيمن ، ثم دخل محمود شبانه لسد الثغرة الدفاعية في تلك الجبهة وهو ما سقوظ كبير أمام المرمى أثناء اللقاء وجاء منها الهدف الأول .

في الوقت نفسه يعود نبيل عماد دونجا لقيادة الوسط بعد انتهاء إيقافه ومن المتوقع الدفع به للإستفادة من خدماته في ظل النقص الحاد في مركز الوسط المدافع بالزمالك ، لذا فمن المتوقع أن يقوم اوسوريو بإشراك دونجا بجانب محمد أشرف روقا من أجل اللعب بثنائى وسط .

كما يعود حسام عبد المجيد لمركزه كمدافع صريح بدلا من محمود حمدى الونش الذى تاكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبى وسيغيب على أثرها مدة لا تقل عن 6 شهور وهو ما سيؤدى للإستعانة من جديد بحسام عبد المجيد في الخط الخلفى بجانب محمود شبانه الذى شارك أمام الإسماعيلى ، كما اقترب محمد عبد الغنى من العودة للمشاركة من جديد بعدما خضع لبرنامج تأهيلى خاص قبل عودته من الإصابة التي لحقت به مؤخرا وأبعدته عن المشاركة مع الفريق في مبارياته الأخيرة.

يذكر أن الزمالك تأهل لدور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.