شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى يفقد جهود محمد الشناوى أسبوعين بسبب السمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير، غياب محمد الشناوى، حارس مرمى فريق الأهلى، عن المباريات أسبوعين بسبب الإصابة بعضلة السمانة.

وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم: "الأشعة أثبتت إصابة الشناوى بشد فى السمانة ويغيب أسبوعين عن الملاعب، كولر كان هيبدأ بالشناوى أساسى فى مباراة الترجى ثم سيدفع بعلى لطفى أو مصطفى شوبير بديلا فى الشوط الثانى".

ويضيف شوبير: "كانت النية لدى كولر تتجه لتجهيز على لطفى فى الشوط الثانى فقط بسبب إيقاف الشناوى فى مباريات الدورى، لكن جاءت الإصابة لتختلف الخطط تماماً".

بدأ محمد الشناوى، حارس مرمى فريق الأهلى، تنفيذ برنامج علاج طبيعى، على هامش المران الذى أقيم مساء أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى أن الشناوى اشتكى من آلام فى عضلة السمانة، وتقرر خضوعه لبرنامج علاجى خلال تدريبات الفريق، حسب ما أعلنه الموقع الرسمى للأهلى.

وكان الأهلى قد نجح فى تحقيق الفوز على الترجى بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب رادس، فى مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين مساء يوم الجمعة الماضى.