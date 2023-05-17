شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يكثف محاولاته لضم لاعب فياريال الإسبانى لمعسكراته المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف الجهاز الإداري للمنتخب الوطني بقيادة محمد غرابة، بفرمان من البرتغالي روي فيتوريا محاولاته لانهاء ضم اللاعب المصري هيثم حسن الذى يحمل الجنسية المصرية مع الفرنسية والتونسية، لصفوف المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.

وأستقر روي فيتوريا على اللاعب المحترف في فياريال الإسباني لصفوف المنتخب، علما بأن اجراءات انضمام اللاعب واختياره تمثيل منتخب مصر تستغرق بعض الوقت مما يصعب من مسألة تواجده في معسكر يونيو المقبل.

وولد هيثم حسن في العاصمة الفرنسية باريس لأب مصري وأم تونسية عام 2002، لهذا يحق للاعب اللعب للمنتخب الأول لأي من الدول الثلاث سواء مصر أو تونس أو حتى فرنسا كونه مولودا هناك، لكن منتخب مصر اقترب من اقناع اللاعب بتمثيل مصر.

وخاض اللاعب رفقة الديوك تحت 17 عامًا، 12 مباراة، ونجح في تسجيل هدفين، وبعد انتقاله لمنتخب فرنسا تحت 18 عامًا، شارك في 3 مواجهات فقط وسجل هدفًا وحيدًا، ولم يشارك مع المنتخب منذ تلك اللحظة.

وخاض هيثم حسن العديد من التجارب الاحترافية، قبل ارتداء قميص فياريال، إذ انضم إلى فريق باريس للشباب، ثم إلى «Châteauroux U19»، كما خاض بعض المواسم مع فريق ميراندس في إسبانيا، والذي ينشط في دوري الدرجة الثانية.