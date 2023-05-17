شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يحسم ملف تجديد عقده مع الأهلى بعد موقعة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قطع مسئولو النادي الأهلي شوطا كبير في مرحلة التفاوض مع ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر، من أجل تجديد عقده والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي لمدة ثلاثة مواسم قادمة، خاصة مع وجود ترحيب من قبل الإدارة والجهاز الفني واللاعب لتجديد عقده، بفضل المستويات الرائعة التي يقدمها مع الأهلي في الفترة الأخيرة.

ورحب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بتجديد عقد ياسر إبراهيم باعتباره من الركائز الأساسية في الخط الخلفي للفريق الأحمر، وطالب الإدارة بضرورة حسم الملف خشية من تشتيت تركيز اللاعب بمسألة التجديد، لاسيما وأن الأهلي يخوض مرحلة حاسمة في الفترة الحالية سواء في بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي وصل فيها الأهلي إلى نصف النهائي وقطع شوطا كبير نحو الصعود إلى المباراة النهائية للمرة الرابعة على التوالي بعد الفوز على الترجيب التونسي خارج أرضه بثلاثية نظيفة في ذهاب الدور نصف النهائي، بخلاف مسابقة الدوري التي يعتلي الأهلي صدارتها في الوقت الحالي، رغم أنه يتبقى له أكثر من مباراة مؤجلة.

وعقد أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي جلسة مع ياسر إبراهيم بخصوص ملف تجديد عقده وأبدى اللاعب ترحيبه الشديد للتجديد والتوقيع على بياض، ليقينه أن الإدارة الحمراء قادرة على تقديره ماليا بالشكل الذي يليق بجهده مع الفريق الأحمر، على أن يتم حسم الملف بعد الانتهاء من مباراة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل أو الانتهاء من النهائي الإفريقي حال الوصول إليه على أقصى تقدير.